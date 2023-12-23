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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفيرة نمير نجم: بريطانيا تسعى لطرد المهاجرين إلى هذه الدولة

السفيرة نمير نجم
السفيرة نمير نجم

قالت السفيرة نمير نجم، مدير المركز الإفريقي للهجرة، إن التوقعات تشير إلى زيادة أعداد الهجرة خلال الفترة المقبلة؛ بسبب الجفاف وهطول الأمطار الكثيرة التي تؤدي إلى غرق المنازل، مشددة على أهمية التوعية بكيفية التعامل مع التغيرات المناخية، فهناك أراضٍ من الممكن أن تُزرع بعد الفيضانات.

وتابعت "نجم"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، مساء السبت، أن الحكومات الإفريقية عليها أن تعي خطورة التغيرات المناخية، والتخطيط المسبق لهذه التغيرات، فالآن كافة المدن الكبرى محاطة بهجرة من الريف إلى الحضر، مثل ناميبيا، وكامبالا. 

وأشارت إلى أن النزوح الحالي حول العالم يتعدى الـ100 مليون، ومعظم هذا النزوح سببه التغيرات المناخية والصراعات السياسية، مشيرًا إلى أن ارتفاع منسوب البحر يؤدي إلى دخول الكثير من العاملين على الشواطئ إلى داخل المدن، وهذا من شانه أن يمثل عبء آخر على الحكومات. 

إعادة المهاجرين إلى رواندا

ولفت إلى أن بعض دول الشمال تريد إعادة كل المهاجرين إلى دولهم، بدون التمييز ما بين المهاجرين واللاجئين،  مشيرًا  إلى أن هناك عدة دول تسعى لإعداد مراكز لإعادة المهاجرين إلى دولة ثالثة مثل بريطانيا التي تسعى لإعادة المهاجرين إلى رواندا.

السفيرة نمير نجم الهجرة الامطار التغيرات المناخية الحكومات الأفريقية

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