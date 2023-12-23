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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تكشف سبب وفاة فلسطيني مصاب بالسرطان فور الوصول لأراضيها

الامارات
الامارات

توفي فلسطيني مصاب بالسرطان؛ بعد أن وصل إلى الإمارات العربية المتحدة، مع غيره من حالات مرضية مشابهة، قادمين من قطاع غزة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.

وأشارت الوزارة الإماراتية، إلى أن المريض المتوفى "كان يعاني من حالة حرجة، ومرحلة متقدمة من مرض السرطان".

ولفتت في بيانها إلى أن المريض البالغ من العمر 58 سنة كان يعاني من مضاعفات عدّة، وفور وصوله إلى الدولة تم نقله إلى أحد المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال علاجه، إلّا أن وضعه الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارق الحياة نتيجة تعرضه لسكتة قلبية.

وأكدت وزارة الصحة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المرضى والمصابين الذي وصلوا إلى الدولة، وذلك وفق أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن حالاتهم تتراوح ما بين متوسطة وحرجة.

وتقدّمت الوزارة إلى ذوي المريض بخالص التعازي، داعية المولى- عز وجل- أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، وصلت مجموعة جديدة من 93 مصابا معظمهم من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان الفلسطينيين إلى الإمارات لتلقي العلاج، في إطار حملة "الفارس الشهم 3" الإماراتية لدعم منكوبي غزة.

ويأتي ذلك ضمن توجيه رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، بعلاج 1000 طفل فلسطيني من المصابين، وعلاج 1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الإمارات

الامارات العربيه المتحده الصبر والسلوان المنشآت الصحية لإمارات العربية المتحدة مرض السرطان

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