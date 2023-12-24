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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

صدى البلد

حرصت إلهام شاهين على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست 2023، وظهرت بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأسود المنفوش ذات التايجر الأحمر.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إلهام شاهين على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها على طريقة الكيرلي.

 

يقام حاليا في مساء السبت 23 ديسمبر الجاري حفل توزيع جوائز مجلة Dear Guest لعام 2023.

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست 2023، المقام حاليًا في أحد الفنادق بالتجمع الخامس.

وتألق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست، كما تألق المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، والفنانة أنوشكا، جومانا مراد، إلهام شاهين، عبير صبري.

وحضر أيضا كل من الراقصة دينا، الفنانة جيهان الشماشيرجي، داليا البحيري وزوجها وابنتها، رنا رئيس، دنيا سامي، وغيرهم من النجوم.

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إلهام شاهين الفنانة روجينا حفل توزيع جوائز دير جيست حفل توزيع جوائز دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

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