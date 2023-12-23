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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل ديرجست| بالأسود.. إلهام شاهين رفقة حمدي الميرغني وأنوشكا .. شاهد

صدى البلد

حرص النجوم إلهام شاهين، حمدي المرغني، وأنوشكا على حضور حفل مهرجان الدير جيست فى دورته الـ 20.


وانطلقت اليوم السبت، فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست فى دورته الـ 20.

والتي تشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم وأعمالهم الفنية ، كما تشهد توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل في السينما والدراما والغناء، كما يتم توزيع جوائز في مجال الرياضة والإعلام.

 ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست للعام 2023، أبرزهم إلهام شاهين، سوسن بدر ، نجلاء بدر ، حنان مطاوع ، ريهام عبد الغفور ، داليا البحيري ، وغيرهم من النجوم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية للعام والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

إلهام شاهين الدير جيست

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