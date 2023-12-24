بدون صلاح.. تعليق ناري من فيتوريا على مستقبل الكرة المصرية بعد 10 أعوام

أجاب روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر على الإعلامي إبراهيم فايق حول مستقبل الكرة في مصر كيف سيكون بعد 10 أعوام.

وقال فيتوريا خلال لقائه مع فايق عبر قناة أون تايم سبورتس ٢:"محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي لن يكونوا موجودين، ماذا نفعل الآن مع اللاعبين الناشئين ويعتبرون متأخرين في الذهاب إلى أوروبا.. يجب وضع خطة طويلة الأجل ونحاول وضع حلول لهذه المشاكل، وأن نسرع من أجل رفع المستوى".



وروى فيتوريا:"في الخارج ملاعب على مستوى عالٍ وتساعد على تطوير اللاعب لكن هنا ليست الظروف الجيدة من أجل أن نجد فريق أن ينافس على مستوى قوي فإنه ليس بالأمر السهل، لذلك نحن نحتاج إلى ظروف داخلية تؤدي إلى مستوى تنافسي جيد، وبعدها نقطة تطوير المدربين".