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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك السابق: الأهلي قدم بطولة كبيرة في كأس العالم للأندية

صدى البلد

قال محمد أبو العلا لاعب نادي الزمالك السابق، إن الأهلي بدأ بشكل مميز في بطولة كأس العالم للأندية خاصةً أمام اتحاد جدة السعودي، واللاعبون أجهدوا أنفسهم بشكل كبير، مما أثر على مشوارهم وتحديدا أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.

 

وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc : توقعت أداء من الأهلي لكنه قدم طفرة كبيرة، ورغم نتائجه في الدوري قبل البطولة، إلا أنه قدم مباريات كبيرة.. الشحات قدم بطولة كبيرة وكذلك بيرسي تاو.

 

وعموما الفرق المصرية لها شخصية ولدينا تفوق تاريخي على الكرة السعودية، وفوز أي فريق بمباراة ليس مقياسا، واتحاد جدة الذي تغلب عليه الأهلي فريق مميز.

 

وأضاف: لاعبي الأهلي تعرضوا الإجهاد البدني والذهني وكان يجب التعامل مع فلومينينسي بشكل أفضل وعدم استهلاك طاقتهم، ولكن يبقى التفوق للأهلي والزمالك أمر لا خلاف عليه.

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