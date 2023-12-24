محمد فضل: كان بإمكان الأهلي الوصول لنهائي مونديال الأندية

يرى محمد فضل أن فريق الأهلي كان بإمكانه التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي.

وعدد فضل أسباب عدم تأهل الأهلي إلى النهائي من بينها اتخاذ القرارات الخاطئة.

وقال محمد فضل عبر قناة dmc لبرنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن: "فخورون بما حققه الأهلي، الذي حقق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة ورغم ذلك هناك حالة استياء بين الجماهير بسبب الرغبة في الوصول لأبعد من ذلك وتحقيق حلم الوصول للنهائي".

وأضاف "كان بالإمكان الوصول للنهائي بالفعل ولكن تأخر تغييرات كولر وحالة الإجهاد بالإضافة لعدم وجود مهاجم صريح".

وأوضح فضل "الأهلي وصل بأكثر من 3 أو 4 هجمات ولكن القرارات الخاطئة تسببت في عدم التسجيل".

وشدد لاعب الأهلي السابق "حسين الشحات اتخذ قرارا خاطئا في الهجمات أمام فلومينينسي، ربما تسمي ذلك أنانية أو تسرع أو رغبة في تسجيل هدف ولكنها في النهاية قرار خاطيء".

واختتم فضل تصريحاته "فلومينينسي فريق يمتاز بطريقة اللعب البرازيلية والمهارات وذلك بالتأكيد أثر على لاعبي الأهلي بدنيا".