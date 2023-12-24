عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«العبرة فى العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني».. ندوة للإفتاء بسيناء

ندوة الأوقاف بمسجد
ندوة الأوقاف بمسجد النصر بالعريش

 عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي، اليوم السبت الموافق 2023/12/23م، بمسجد الرفاعي بالعريش ، تحت عنوان "قاعدة: “العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمباني”، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.


حاضر فى الندوة كل من:
 الشيخ د.حمادة بشير إمام وخطيب مسجد أم القرى 
و الشيخ محمد سليمان عزام إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش.
و الشيخ سيد بدوي، إمام وخطيب مسجد آل بدوى.
وإشراف وتقديم فضيلة الشيخ ابراهيم عبدالرحمن إمام وخطيب مسجد الرفاعي بالعريش.
 

وقد دار حديث السادة العلماء حول العناصر التالية:
أولًا: معنى هذه القاعدة.
ثانيًا: دليل هذه القاعدة.
ثالثًا: تطبيقات معاصرة على قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمباني.
 

نية المتعاقدين:

و أكد العلماء أنّ هذه القاعدة تشير إلى أنَّ عقود البيع والشراء وإن كانت تتم بالألفاظ والمباني، فإنَّ المعتبر في هذه العقود هو المقصد والنية للمتعاقدين، لا مجرد ألفاظهما "فالعبرة بما أُضمر لا بما أُظهر"، استدلالاّ بما روى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّما الأعمال بالنِّيَّات، وإنَّما لكل امرئ ما نوى"

وبناءً على هذه القاعدة فقد حرَّم الشرع عقودًا من البيع ظاهرها الصحة؛ وذلك لأنَّها قد أخفت في باطنها ما أفسدها وجعلها باطلة، ومن أمثلة ذلك: بيع العِينة: وهو نوع من الحيل المذمومة التي يتحايل بها المرء على التعامل بالرِّبا الذي حرَّمه الله تعالى.
 

جاءت هذه الندوة بأوقاف شمال سيناء ضمن عدد (48) ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي تنفذها وزارة الأوقاف ، تحت عنوان "قاعدة: "العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمباني" على مستوى جميع المديريات الإقليمية.

 

txt

رياح باردة.. رفع درجة الاستعداد في شمال سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية

سيناء ندوة الإفتاء العقود العبرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

ترشيحاتنا

إعلام الاحتلال يكشف حقيقة المحادثات بشأن الرهائن وتدخل بلينكن

خسائر بمليارات الدولارات.. الفيضانات تغرق شوارع لبنان|فيديو

الجيش الإسرائيلي يعلن مصرع 8 جنود وضباط في معارك غزة

زعيم المعارضة الإسرائيلية: لا توجد ثقة بين النظامين الأمني والسياسي في تل أبيب

محللون عسكريون إسرائيليون: أنفاق حماس تعوق سيطرة جيش الاحتلال على غزة

الأسواق اليوم.. تراجع جديد في أسعار البصل والطماطم تستقر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جميل.. شاهد ابنة داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بـ«الدير جيست»

فترات سداد 20 عاما..منافسة قوية بين البنوك والشركات على جذب عملاء التمويل العقاري

لأطلعك يما.. مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تحت الأنقاض يحبس الأنفاس |شاهد

بفستان كب.. مي عمر تتألق على السجادة الحمراء من دير جيست

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ