«العبرة فى العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني».. ندوة للإفتاء بسيناء

عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي، اليوم السبت الموافق 2023/12/23م، بمسجد الرفاعي بالعريش ، تحت عنوان "قاعدة: “العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمباني”، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.



حاضر فى الندوة كل من:

الشيخ د.حمادة بشير إمام وخطيب مسجد أم القرى

و الشيخ محمد سليمان عزام إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش.

و الشيخ سيد بدوي، إمام وخطيب مسجد آل بدوى.

وإشراف وتقديم فضيلة الشيخ ابراهيم عبدالرحمن إمام وخطيب مسجد الرفاعي بالعريش.



وقد دار حديث السادة العلماء حول العناصر التالية:

أولًا: معنى هذه القاعدة.

ثانيًا: دليل هذه القاعدة.

ثالثًا: تطبيقات معاصرة على قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمباني.



نية المتعاقدين:

و أكد العلماء أنّ هذه القاعدة تشير إلى أنَّ عقود البيع والشراء وإن كانت تتم بالألفاظ والمباني، فإنَّ المعتبر في هذه العقود هو المقصد والنية للمتعاقدين، لا مجرد ألفاظهما "فالعبرة بما أُضمر لا بما أُظهر"، استدلالاّ بما روى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّما الأعمال بالنِّيَّات، وإنَّما لكل امرئ ما نوى"

وبناءً على هذه القاعدة فقد حرَّم الشرع عقودًا من البيع ظاهرها الصحة؛ وذلك لأنَّها قد أخفت في باطنها ما أفسدها وجعلها باطلة، ومن أمثلة ذلك: بيع العِينة: وهو نوع من الحيل المذمومة التي يتحايل بها المرء على التعامل بالرِّبا الذي حرَّمه الله تعالى.



جاءت هذه الندوة بأوقاف شمال سيناء ضمن عدد (48) ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي تنفذها وزارة الأوقاف ، تحت عنوان "قاعدة: "العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمباني" على مستوى جميع المديريات الإقليمية.



