تعليم شمال سيناء يكرم  الحاصلين على مراكز أولى بالعروض الرياضية

نظمت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، حفل تكريم ، لمديري المدارس الحاصلة على مراكز أولي علي مستوي الجمهورية في العروض الرياضية ،تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وحصلت على المركز الأول جمهوري في المرحلة الثانوية العامة ، مدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية العسكرية بنين ، والمركز الثالث جمهورى في المرحلة الإعدادية ، مدرسة الشهيد النقيب عاصم احمد حسين الإعدادية بنين .



العروض الرياضية:

وقدم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل الوزارة الشكر والتقدير لحنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية لجهدها المبذول في الحصول على هذه المراكز المتقدمة ، وقدم الشكر لتوجيه عام التربية الرياضية لجهودهم المبذولة في العروض الرياضية .



وقدمت إيمان طلعت الموجه العام الشكر والتقدير والدعم الكامل من السيد وكيل الوزارة والأستاذة حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية ، مما أدى إلى حصول المحافظة علىح

وتتواصل فعاليات القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة والشهاده الاعدادية2023_2024 بمدينة العريش والشيخ زويد، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.