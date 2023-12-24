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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حق الطريق وآدابه في ندوة للنشء بالعريش

ندوة الرواق الأزهرى
ندوة الرواق الأزهرى بمراكز شباب العريش

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء فعاليات الأسبوع الثامن من برنامج الرواق الأزهري بإقامة ندوة توعوية دينية ذات طابع إجتماعي وتنموى  بعنوان ( حق الطريق وآدابه)،  وذلك بمركز شباب مدينة العريش التابع لإدارة العريش.

وتأتي تلك الندوة فى إطار التقويم الفكرى والعقائدي للنشء وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ونبذ الأفكار المنحرفة والثقافات المشوهة والرديئة بالمجتمع.
 

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،وجيهان حنفى وكيل الوزارة ورئيس الأدرة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين.

 

خمسة أشهر: 

وقال  إيهاب حسن عبد الوهاب مديرعام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن سلسلة ندوات دورية  مرتقبة متنوعة الموضوعات ستجرى  طبقا لتوجيهات  وزارة الشباب والرياضة، على مدار خمسة أشهر متصلة بعدد من مراكز الشباب بالتنسيق مع إدارات الرواق الأزهرى بمختلف المحافظات.

حاضر فى ندوة اليوم، فضيلة الواعظ أحمد البكرى معوض فى ظل متابعة وتنسيق مشترك مع حسين عبد العزيز مدير إدارة الرواق الأزهرى بشمال سيناء والأستاذ إيهاب الزرباوي مسئول ومتابع ملف برنامج الرواق الأزهرى بإدارة تنمية النشء .

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متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بقرى الحسنة في شمال سيناء

العريش ندوة النشء الأزهري الرواق

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