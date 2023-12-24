تنفذه الشباب والرياضة بسيناء.. برنامج الفنون التراثية للطلائع

تواصل إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تنفيذ برنامج الفنون التراثية للطلائع، ضمن سلسلة البرامج الفنية والإبداعية التى تهدف إلى تنمية الوعى الفنى والإبداعى لدى الطلائع.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل الوزارة، ومتابعة عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، انه يتم تقديم بعض ورش الجلود والمكرمية واشغال الخرز للنشء لحث فيهم روح الفنون والابداع الفكري وتنمية روح التذوق وجمال الفن الإبداعي، ويشمل البرنامج أيضًا تصميم جدارية من خامات متنوعة، تنفذ بأيدي الطلائع من خلال مدربي الفنون التشكيلية وأيضا أعمال الخرز والمكرمية.



حيث يجري تنفيذ الجدارية والورش الفنية في مركز شباب الضاحية يومين من كل أسبوع خلال شهر ديسمبر الحالي، تحت إشراف كوادر فنية حيث قاد التدريب الفنان القدير أحمد العيسوى، والدكتور اسعد الترباني رئيس قسم الإدارة والترويح الرياضي.

الحس الفني:

وقال إن البرنامج يعد تفعيلًا لأهداف التنمية المستدامة وغرس المهارات الفنية المتنوعة بتقنيات جديدة لتشجيع النشء على أهمية وتنمية الحس الفني والتذوق الجمالي، بهدف إبراز المهارات التراثية الخاصة بمحافظة شمال سيناء.



