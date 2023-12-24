أوعى تتجاهلها.. جمال شعبان يكشف عن أسباب خطيرة لبرودة الأطراف

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن أسباب بردوة الأطراف.

وقال شعبان في منشوره هناك أسباب لا تتوقعها لبرودة الأطراف منها :

- الأنفلونزا

- حالات التوتر والقلق والذعر

- الأنيميا : هيموجلوبين أقل من ١٢ في السيدات أقل من ١٣ في الرجال

- التهاب أو تقلص في الأوعية الدموية الطرفية ( ظاهرة رينود)أو مرض في الأوعية الطرفية

- نقص في الحديد

- نقص في فيتامين ب١٢

- بعض الأدوية مثل مضادات البيتا

- التهاب في الأعصاب الطرفية

- مرض السكر

- مرض الكلى

- هبوط في الغدة الدرقية

- هبوط في الغدة الصنوبرية

- هبوط في الضغط