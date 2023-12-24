عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

7 سفن.. تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 821 شاحنة و65 سيارة.

 

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 456 شاحنة و45 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 365 شاحنة و20 سيارة، فيما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، وتغادر السفينتين امل ودليلة.


كما تم تداول 2200 طن بضائع و250 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1510 ركاب بموانئها.

البحر الأحمر الغردقة موانئ البحر الأحمر اخبار المحافظات الحركة السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

الحق اشتري.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

المهنة بابا نويل.. تفاصيل زيارة سنوية لبلجيكي يوزع هدايا الكريسماس بالغردقة

اجتماع موسع لوكيل وزارة التعليم بالبحر الأحمر لمتابعة الاستعدادات لامتحانات نصف العام

مواعيد قداسات الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر خلال أعياد رأس السنة والميلاد

ارتفاع في أعداد السياح بمرسى علم قبل احتفالات الكريسماس

استمرار فترة التقديم لمسابقة الأم المثالية بالبحر الأحمر حتى 18 يناير المقبل

إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدارس البحر الأحمر

استعدادات كبيرة في فنادق الغردقة للاحتفال بـ الكريسماس

بلجيكي وفرنسي.. نيابة الغردقة تحقق في محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة

ترشيحاتنا

القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين وتكبد الاحتلال خسائر فادحة

معار من بيراميدز.. الزمالك يحصل على موافقة لاعب زد

في فئة ال 5000 جنيه..Oppo نزلت موبايل جديد بأقوى معالج وبطارية 

إطلاق صفارات إنذار في مستوطنة شلومي شمال إسرائيل

هددت بإيذاء الرئيس الروسي.. قصة "الساحرة اليهودية" التي تدعم إسرائيل وأوكرانيا

سحب قوات النخبة من المعركة.. قرار إسرائيلي جديد يثبت فشلها أمام حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات من الفرحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة حول وفاة مدير نادي الترسانة

مختلف وغير تقليدي.. حنان مطاوع تثير ضجة بفستانها في حفل الدير جيست

أوعى تتجاهلها.. جمال شعبان يكشف عن أسباب خطيرة لبرودة الأطراف

بعد وفاة ناهد فريد شوقي.. أحدث ظهور لابنة داليا البحيري وزوجها |تفاصيل

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ