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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشاشة 120 هرتز.. موبايل جديد من موتورولا يقهر سامسونج

بشاشة 120 هرتز..موبايل
بشاشة 120 هرتز..موبايل جديد من موتورولا يقهر سامسونج

أطلقت موتورولا Motorola هاتفها Moto G34 في الصين، يقدم الهاتف من الفئة المتوسطة شاشة LCD بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 695 من كوالكوم وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ويحصل أيضًا على بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 18 وات ونظام Android 14 مع واجهة Moto MYUI 6.0.

بشاشة 120 هرتز..موبايل جديد من موتورولا يقهر سامسونج

تم تصميم Moto G34 حول شاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD + ومعدل التحديث 120 هرتز المذكور أعلاه. توجد فتحة دائرية الشكل في المنتصف بالقرب من سماعة الأذن والتي تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. كما يوفر الجهاز مكبرات صوت مزدوجة مع Dolby Atmos.

بشاشة 120 هرتز..موبايل جديد من موتورولا يقهر سامسونج

يوجد في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بجانب عدسة ماكرو 2 ميجابكسل وفلاش LED. يأتي الهاتف بحجم واحد 8/128 جيجابايت ويوفر فتحة بطاقة microSD لتوسيع الذاكرة.

بشاشة 120 هرتز..موبايل جديد من موتورولا يقهر سامسونج

يتوفر Moto G34 باللونين الأسود والأزرق ويبلغ سعره 999 يوان صيني (140 دولارًا) في الصين ومن المقرر طرحه للبيع في 28 ديسمبر. الجهاز حصري لهذا السوق في الوقت الحالي على الرغم من أننا نتوقع إصدارًا عالميًا في وقت ما في الربع الأول من عام 2024.

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