اقبض 6000 جنيه فى الشهر.. فرص عمل للشباب.. اعرف التخصصات المطلوبة

تسعي مؤسسات الدولة لتوفير فرص عمل للشباب بالشراكة مع القطاع الخاص حيث توفر وظائف فى تخصصات عدة تتناسب مع الجميع.



وظائف وزارة العمل



ويبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل جيدة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليه وتوفر لهم راتب شهري ثابت وعليه تعلن وزارة العمل بشكل دوري عن فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص.

فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة العمل برواتب تتراوح بين 3500 آلاف جنيه وتصل إلى 6 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع شركات عديدة من القطاع الخاص في العديد من التخصصات.

تخصصات فرص عمل وزارة العمل

تضمنت فرص عمل وزارة العمل مجموعة متنوعة من التخصصات والوظائف المتواجدة فى محافظة الغربية وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص بمرتبات تصل لـ6 آلاف جنيه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.

تفاصيل فرص عمل للشباب

وتضمنت فرص العمل الجديدة في المحافظات داخل 35 شركة قطاع خاص في 14 محافظة، بينها محافظة الغربية، وذلك في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم»، و التقديم على هذه الفرص خلال شهر ديسمبر الجاري 2023 ويناير 2024 المقبل.

طريقة التقديم



ويمكن للراغبين في الحصول على فرص العمل المعلنة التقديم عبر الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات والتي من شأنها استقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

فرص العمل في الغربية



وجاءت فرص العمل في محافظة الغربية، داخل مصنع حلويات منصور، سمنود - غربية حيث يحتاج إلي مهندس جودة براتب- 6000 ج و مهندس صيانة - 6000 ج و عدد 5 صانع حلوى - 3500 ج، السن : 25 : 35 سنة.

فرص عمل محافظة الشرقية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الشرقية فرص عمل لأبناء المحافظة، براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه حيث تتوافر فرص العمل في عدد 35 شركة موزعة بالمحافظات منها محافظة الشرقية والتي لها نصيب في فرص العمل، برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه هذا بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

وتتواجد فرص العمل بالعاشر من رمضان بشركة القاهرة لإنتاج واستخلاص الزيوت، والكائن عنوانها بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان في الشرقية، ويشترط أن يكون المتقدم للوظيفة فئته العمرية تتراوح ما بين 18 وحتى 40 سنة، ولا يشترط مؤهل.

طريقة التقديم فرص عمل وزارة العمل



ويمكن للراغبين فى الحصول علي فرص عمل وزارة القوي العاملة التقديم على الموقع الإلكتروني الخاصة بالوزارة حتي يمكن الحصول علي الوظائف المعلنة.

وتأتي فرص عمل وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل توفير وظائف للمواطنين تتناسب مع التخصصات الحاصلين عليها وأيضا للقضاء على البطالة وإيجاد فرص عمل .