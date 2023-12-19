التنمية المحلية: مبادرة سند الخير توفر فرص عمل للشباب وموجودة بـ 18محافظة

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، أن مبادرة سند الخير، هي مبادرة برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وأنه تم تدشينها في 31 مارس 2021 .

وأضاف المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أن المبادرة تدخل في الأسبوع الـ 84، وأن المبادرة تغطي 18 محافظة، بـ 100 سيارة مجهزة ومتنقلة.

ولفت إلى أن المبادرة حققت حجم إيرادات كبيرة وصلت لـ 406 ملايين جنيه و600 ألف، وأن المبادرة توفر السلع بأسعار مناسبة بجميع الأماكن.

وأوضحت أن الأسبوع الأخير من المبادرة حقق 3.8 ملون جنيه ، وأن هذا رقم كبير، وأن هناك محافظات بها 30 سيارة، وأن هذا يوفر فرص عمل لـ الشباب.

