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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من الاغت.صاب إلى التجويع.. أسرى الاحتلال يفضحون أكاذيب نتنياهو حول المقاومة.. صور

الأسري الام وابنتها
الأسري الام وابنتها

كذب الأسرى الإسرائيليون المفرج عنهم كل أكاذيب حكومة الاحتلال الصهيوني التي يرأسها بنيامين نتنياهو من اغتصاب الأسرى الى تجويعهم ومعاملتهم بوحشية، وفق ماذكرت صحف أمريكية كالنيويورك  تايمز وسي بي اس نيوز.

وقالت أسيرة إسرائيلية مفرج عنها من قطاع غزة، أنها كانت فترة عصيبة في بدايتها لكنها أصبحت فيما بعد شيئ غير مقلق.


و دمت شهادة جديدة على حسن المعاملة التي تلقتها من حراسها من كتــائب “القسـ ـام” .
وذهبت الأسيرة اجام جولدشتاين إلى حد أن تؤكد أنهم كانوا مستعدين للتضحية بحياتهم من أجل حمايتها وأبنائها الثلاثة من القصف الإسرائيلي.


وقالت إنها في البداية كانت خائفة منهم إلى أن أظهروا معاملة جيدة لها ولأمها الموج جولدشتاين، وعرفت أن والدها توفي خلال فترة الأسر.

وتم إطلاق سراح حوالي 100 رهينة إسرائيلية - معظمهم من النساء والأطفال - ولكن ما زال هناك ما يصل إلى 130 رهينة في الأسر. 


وتحدثت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية  مع إحدى الرهائن التي تم إطلاق سراحه ابعد 54 يومًا، وهي ياردن رومان جات البالغة من العمر 36 عامًا التي اختطفت هي وزوجها ألون جات يوم 7/أكتوبر في أحد الكيبوتسات بالقرب من حدود غزة عندما كانت هي وزوجها ياردن وابنتهما جيفن البالغة من العمر 3 سنوات في زيارة لأهله عندما اقتحمت حماس بوابة الكيبوتس، واقتحمت منزلهم، وقام مقاتلو حماس بإدخالهم الثلاثة إلى سيارة وانطلقوا بهم.

وقالت: أمسكوا بذراعي وبدأوا في سحبي على الأرض باتجاه السيارة. كنت في بيجامة. وبدأت ملابسي تظهر عن جسدي. وكانت واحدة من أكثر اللحظات المخيفة لأن أفكاري كانت، حتى لو لم يكن لديهم تلك النية، ربما لديهم الآن، وأنا نصف عارٍ. لذا ارهقني الرعب وكنت قلقة  بشأن الاغتصاب لكن ذلك لم يحدث على الإطلاق بأي شكل".

 

 

 

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