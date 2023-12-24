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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

في مجال التدريب والبحث العلمي

بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والأكاديمية العربية للعلوم

وقع أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وأ.د/ إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023م برتوكول تعاون في مجال التدريب والبحث العلمي، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة، بحضور الدكتورعمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونخبة من علماء الأمة، وقيادات وأئمة وزارة الأوقاف، وطلاب وطلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

بروتوكول تعاون 

وأكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن البروتكول الذي يتم توقيعه اليوم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يقوم على إتاحة برامج التدريب وخاصة فيما يتصل بثقل المهارات الإعلامية للأئمة والواعظات والمنح الدراسية، وأن الوزارة ستنتقى أفضل المتميزين من الأئمة والمتميزات من الواعظات ليلتحقوا بدرجة الماجستير والدكتوراة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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من جانبه أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الهام بين وزارة الأوقاف  والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال التدريب والدراسات العليا، مشيرًا إلى أن الأكاديمية العربية هي احدي منظمات جامعة الدول العربية، وهذا البرتوكول مع وزارة الأوقاف إضافة مهمة في مجال التدريب من أجل بناء الإنسان، وهو الهدف الرئيسي الذي تسعي إليه الأكاديمية في كافة أنشطتها في فروعها المختلفة داخل مصر وخارجها.

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