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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اهداء درع وزارة الأوقاف لإمام الحرم النبوي تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم

درع وزارة الأوقاف
درع وزارة الأوقاف لإمام الحرم النبوي

أهدى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف درع وزارة الأوقاف المصرية تقديرًا لجهوده الدعوية.

درع وزارة الأوقاف لإمام الحرم النبوي تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم

يأتي في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والتي تأتي في إطارها زيارة إمام الحرم النبوي الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي لجمهورية مصر العربية. 

من جانبه، أعرب الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف سعادته الغامرة بوجوده في بلده الثاني مصر ، التي خرَّجت الأفذاذ وكبار العلماء على مستوى العالم الإسلامي ، سائلًا الله (عز وجل) أن يحفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأن يبارك في جهود وزارة الأوقاف وفي الإنجازات العظيمة في خدمة القرآن الكريم ، فإنجازات الأوقاف المصرية في خدمة القرآن الكريم تتحدث عن نفسها ، فقد ارتقى وزير الأوقاف بأهل القرآن وخدمة حفظته ارتقاء كبيرًا جدًا.

وزير الأوقاف ورئيس الأكاديمية العربية يوقعان بروتوكولا لتدريب الأئمة والواعظين.. غدا

وكيل وزارة الأوقاف:الرئيس السيسي أنفق 400 مليون جنيه لدعم مسابقة القرآن الكريم

المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

حققت أسرة محمد سعد عيسى المركز الأول في الفرع السادس (الأسرة القرآنية) ، حيث حصلت على (92.18) درجة ، وفازت بجائزة قدرها نصف مليون جنيه ، وهم: 
1. سعد محمد سعد عيسي
2. سعيد محمد سعد عيسي
3. عبد العزيز محمد سعد عيسي
وحققت أسرة محمود أحمد محمود مخلص المركز الثاني ، حيث حصلت على (89.21) درجة ، وفازت بجائزة قدرها 400 ألف جنيه ، وهم: 
1. محمود أحمد محمود مخلص
2. أحمد محمود أحمد محمود مخلص
3. ميادة محمود أحمد محمود مخلص
وحققت أسرة عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة المركز الثالث ، حيث حصلت على (88.63) درجة ، وفازت بجائزة قدرها 300 ألف جنيه ، وهم: 
1. عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة
2. آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة
3. فاطمة عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة
وحققت أسرة/ صبحي جلال عبد اللطيف المركز الرابع ، حيث حصلت على (85.48) درجة ، وفازت بجائزة قدرها 200 ألف جنيه ، وهم : 
1. محمد صبحي جلال عبد اللطيف
2. وليد صبحي جلال عبد اللطيف
3. سامح صبحي جلال عبد اللطيف
وقرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه بواقع عشرة آلاف جنيه لأسرة جاب الله عوض جاب الله حسين وهم: 
1. جاب الله عوض جاب الله حسين
2. إيمان جاب الله عوض الله جاب الله حسين
3. إسراء جاب الله عوض الله جاب الله حسين

الحرم النبوي إمام الحرم النبوي القران الكريم وزارة الأوقاف الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

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