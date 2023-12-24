عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة "أنا المصرى" فى نسختها السادسة بالمسرح القومى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب فى نسختها السادسة، فى السابعة من مساء غدا الاثنين على المسرح القومي بالعتبة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وهم: الدكتورة نسرين رشدي، الموسيقار عمرو مصطفى، الشاعر أيمن بهجت قمر، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنان محمد الحلو، الدكتورة هويدا حرك .

كما يتضمن برنامج الحفل تقديم الفائزين فى النسخة السادسة للمسابقة للأغاني الفائزة، وأيضا يشارك مجموعة من الفائزين في المسابقة عبر الدورات الماضية بغناء مجموعة  من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر، بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمد عثمان .

قطاع شئون الانتاج الثقافي المخرج خالد جلال أنا المصري المسرح القومي بالعتبة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

الأردن يؤكد عدم تأثر وارداته وصادراته بتحويلات الشحن البحري في باب المندب

170 جنيها دفعة واحدة.. تحركات قوية تضرب أسعار الذهب

صحيفة عبرية تكشف سبب انخفاض عدد غارات الاحتلال الجوية على غزة

لأول مرة.. رائد فضاء ياباني يستعد للهبوط على سطح القمر بمساعدة أمريكا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

3 أندية سعودية تطلبه.. ماذا فعل إمام عاشور وهل يرحل عن الأهلي؟

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان كارمن سليمان وتثير الجدل بالفيسبوك|شاهد

شاهد.. كرستيانو رونالدو متهم بتقليد محمد رمضان.. تفاصيل

فيديو

«أغفر الخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرة».. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو

"يجب اعتقال نتنياهو".. عضو بـ"جنوب أفريقيا" يوجه رسالة لمحكمة دولية| فيديو

ملايين في الهوا.. ما هو تطبيق «أوميجا برو» وكيف خدع أصحابه المصريين؟ «فيديوجراف»

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ