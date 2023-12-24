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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«بيت الزكاة والصدقات» يعيد صرف الإعانة الشهرية لـ«سامية» وأولادها الأربعة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات بإعادة صرف الإعانة الشهرية للسيدة «سامية.م 57 عامًا» وتعاني من أمراض الشيخوخة من محافظة القاهرة، حيث نشرت استغاثة موجَّهة لشيخ الأزهر بالموقع الإلكتروني لـ «الوفد» طلبت فيها إعادة صرف الإعانة الشهرية لتساعدها علي أعباء الحياة.

«بيت الزكاة والصدقات» يعيد صرف الإعانة الشهرية لـ«سامية» وأولادها الأربعة

قالت في استغاثتها: أنها أرملة تقيم بحي المطرية بمحافظة القاهرة، ولديها أربعة من الأبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وليس لديها أي مصدر دخل أو عائل، وتناشد فضيلة شيخ الأزهر، إعادة صرف الإعانة شهرية لمساعدتها في تربية أبنائها الأربعة.

فور نشر الاستغاثة في الموقع الإلكتروني لصحيفة الوفد تواصل فريق الرصد والبحث في «بيت الزكاة والصدقات» معها، ومن ثم وجه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بيت الزكاة والصدقات المصري بإعادة منح السيدة «سامية.م» الإعانة الشهرية التي كانت تصرف لها.

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أكد بيت الزكاة والصدقات حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، وإدخال السرور على المحتاجين، إعمالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها، الذي رواه الطبراني: «‌مَنْ ‌أَدْخَلَ ‌عَلَى ‌أَهْلِ ‌بَيْتٍ ‌مِنَ ‌الْمُسْلِمِينَ ‌سُرُورًا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ».

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