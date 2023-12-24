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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش يتفقد الصوب بالمزرعة الإنتاجية

تفقد الوحدات الإنتاجية
تفقد الوحدات الإنتاجية بمزرعة جامعة العريش

 تَفَقَّدَ  الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش،  شمال سيناء، الوحدات الإنتاجية بمزرعة الجامعة، استمرارًا لتنفيذ خطة الجامعة في تحقيق الاكتفاء الذَّاتي من المنتجات الغذائية التي تنتجها الوحدات الإنتاجية بالجامعة.

ورافقه  خلال الجولة  الدكتور محمود إبراهيم، عميد معهد الدراسات البيئية، والدكتور هاني عبد الله العلاقمي، وكيل كلية العلوم الزراعية البيئية لشئون خدمة المجتمع .
 

 

وأوضح الدكتور حسن الدمرداش، أن تحول الأرض الصفراء إلى أرض خضراء منتجة بصورة فعليه شيء يسعد الجميع ، مضيفًا أن إدارة الجامعة تسعى لمضاعفة المساحات المنزرعة مستقبلًا، ومؤكدًا علي دور جامعة العريش كمؤسسة علمية في المساهمة لإضافة مساحات خضراء وهذا للمساعدة في التخفيف من آثار عملية التغيرات المناخية  والاحتباس الحرارى كجزء من الحلول الإيجابية في هذا الشأن، حيث تعمل الجامعة علي ادخال طرق حديثة في الزراعة  باستخدام طرق الزراعة الذكية والري الذكي.


وقد وجه رئيس الجامعة ، بضرورة معايشة باحثي الماجستير والدكتوراه بكلية العلوم الزراعية البيئية، وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، ومعهد الدراسات البيئية، لأرض الواقع ليكون بحثهم نتيجة معايشة واقعية حقيقية مما يضفي إضافة علمية حقيقية للبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتنفيذ خططها المستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي على أرض سيناء الحبيبة.

 

مزارع الخضراوات:


في هذا السياق، تَفَقَّدَ رئيس الجامعة مزارع الخضروات بالجامعة والتي تضم مساحات من الخضروات والفواكه والقمح والشعير والنباتات الطبية.
وأشاد  بالجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمزارع، مؤكدًا على أهمية زيادة إنتاج الوحدات الإنتاجية المختلفة، وتوفير غذاء آمن بمواصفات قياسية؛ لسد احتياجات مختلف القطاعات بالجامعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمدن الجامعية ومزارعي وأهل سيناء الحبيبة.
 

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متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بقرى الحسنة في شمال سيناء

العريش مزرعة الانتاجية جامعه الخضروات

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