تقديرًا لجهوده.. منح درع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لوزير الأوقاف

أهدى الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، درع الأكاديمية إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأحد فنادق القاهرة، تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير.

بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتأهيل المستمر والبحث العلمي لأئمتها وواعظاتها والعاملين بها، وقع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023م، بروتوكول تعاون في مجال التدريب والبحث العلمي، بحضور الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونخبة من علماء الأمة، وقيادات وأئمة وزارة الأوقاف، وطلاب وطلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وخلال توقيع البروتوكول، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن البروتوكول الذي يتم توقيعه اليوم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يقوم على إتاحة برامج التدريب، خاصة فيما يتصل بثقل المهارات الإعلامية للأئمة والواعظات والمنح الدراسية، وأن الوزارة ستنتقى أفضل المتميزين من الأئمة والمتميزات من الواعظات ليلتحقوا بدرجة الماجستير والدكتوراة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الهام بين وزارة الأوقاف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال التدريب والدراسات العليا.

وقال إن الأكاديمية العربية هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية، وهذا البرتوكول مع وزارة الأوقاف إضافة مهمة في مجال التدريب من أجل بناء الإنسان، وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الأكاديمية في جميع أنشطتها في فروعها المختلفة داخل مصر وخارجها.