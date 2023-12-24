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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أعراض تلف البوجيهات .. سيارة DS4 ظهرة لأول مرة خلال 2023 بهذه الأسعار

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اختفت الكثير من طرازات السيارات من السوق المصري ، وذلك يعود الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي أثرت علي عدم توافر إصدارات السيارات لدي الوكلاء والموزعين .

زيادات أسعار السيارات لم تتوقف حتي الآن ومازالت في ارتفاع مستمر، وذلك ولكن الزيادات السعرية أثرت علي عدم توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعين بسبب قلة إنتاج السيارات من قبل المصانع الكبرى، وذلك يعود الي عدم مشاكل تعرض لها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان منها، عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة مثل الرقائق الإلكترونية.

بوجيهات السيارة من أهم أجزاء الاحتراق داخل المحرك ، لأن عملية الاحتراق داخل المحرك لا يمكن أن تحدث بدون توافر البوجيهات ، حيث تعمل البوجيهات علي معادلة الضغط المناسب داخل السلندرات ، ويقوم برفع درجة حرارة مخلوط الهواء و بخار البنزين إلى درجة مناسبه للبدء في عملية التفجير و الاحتراق .

أسعار السيارات الجديدة في زيادة مستمرة منذ بداية العام الجاري 2023 ، وذلك بسبب التعثرات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن السيارات التي ارتفع سعرها خلال شهر ديسمبر الجاري من عام 2023 هي كيا إكسيد موديل 2024 ، وتنتمي إكسيد لفئة السيارات الهاتشباك .

أعلن وكيل سيارات دي إس في مصر عن توافر طرازه الجديد الذى أطلق عليه اسم DS4 موديل 2023 وظهرة السيارة الجديدة  لأول مرة بالسوق المصري خلال 2023 ، وتنتمي DS4 الي فئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات .

نيسان قشقاي سنترا 2024 سنترا 2024 الجديد تلف بوجيهات السيارة كيا اكسيد موديل 2024 DS4

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