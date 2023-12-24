نجم الزمالك السابق | فوز الأهلي ببرونزية كاس العالم ليس إنجازا

علق أسامة حسن نجم نادي الزمالك السابق علي حصول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي برونزية كأس العالم للأندية هذا العام .

وقال أسامة حسن في تصريحات تلفزيونية : "حصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية ليس إنجازًا بسبب ضعف الفرق المشاركة في المونديال".

وأضاف: "أتعجب من قول أن هذا العام كانت الفرق في كأس العالم للأندية قوية، جميع الفرق كانت ضعيفة، والأهلي خسر أمام فلومينينسي البرازيلي ولاعبيه أعمارهم 40 عام".

وتابع: "الأهلي حصد البطولات بلاعبين من الزمالك أمثال كهربا ومؤمن زكريا وإمام عاشور".

وكان الأهلي قد غادر السعودية اليوم السبت بعدما أنهى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونجح الأهلي، في اجتياز محطة أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، حيث جاءت الأهداف عن طريق ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وكويزومي “هدف ذاتي” وعلي معلول.

وحقق الأهلي المصري، المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه بعدما حققها في نسخ 2006 و2020 و2021.