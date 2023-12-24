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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. خطيب فنانة شهيرة يتعدى عليها.. وممثلة توافق على خيانة زوجها لليلة واحدة.. لقاء ياسمين صبرى بالنجم جونى ديب

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية عن النجم العالمى تشارلى شين وميساء مغربى وريم الشريف.

خنقته وضربته.. فنان أجنبي شهير يتعرض لهجوم من جارته | تفاصيل

كشف موقع nme عن تعرض النجم تشارلي شين إلى هجوم من قبل جارته التى تدعى الكتر شروك وتبلغ من العمر 47 عاما.

وقالت قناة فوكس نيوز أن جارة تشارلي شين تهجمت على منزله وقامت بخنقه وكانت تحمل بعض الأسلحة المميتة وقد تم إلقاء القبض عليها فى الحال.

سألته عن أمبر هيرد.. ياسمين صبرى تكشف كواليس لقائها بالنجم جونى ديب

كشفت الفنانة ياسمين صبرى عن تفاصيل جلستها مع النجم العالمى جونى ديب فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والذى انتهى منذ أيام.

من خطيبها.. فنانة شهيرة تكشف محاولة اعتداء عليها وتعتزل الفن

كشفت الفنانة ريم الشريف عن عدد من التفاصيل الحياتية والصعوبات التى مرت لها فى حياتها الشخصية من قبل خطيبها بشكل خاص.

وقالت ريم الشريف فى لقاء تلفزيوني: أعلن اعتزالي الوسط الفني اللي أنا نشأت فيه، الفن يعتبر 90 % من دمي، ولسه عندي 4 أغاني ممكن أنزلهم وممكن لا.

«أغفر الخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرة».. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو

أثارت الفنانة ميساء مغربى حالة من الجدل الواسع عند حديثها عن تعرضها للخيانة حيث ترى أن الخيانة يمكن أن تسامح فيها لشرط واحد.

تعرضت لهبوط بالدورة الدموية وخست جامد.. إلهام شاهين تكشف سر فقدان الوزن

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن أسباب نقص وزنها الذى ظهرت عليه فى الفترة الأخيرة وخاصة بعد ظهورها فى موناكو.

وقالت إلهام شاهين فى لقاء تلفزيوني: إن الريجيم والرياضة تسببا لى هبوط بالدورة الدموية، وأننى أتناول بعض الأدوية التى تساعد على عدم الإقبال على الطعام بشراهة.

شاهد.. كرستيانو رونالدو متهم بتقليد محمد رمضان.. تفاصيل

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عددا من الصور لنجم نادى النصر السعودى كرستيانو رونالدو وهو فى إحدى مباريات الملاكمة فى الرياض.

وظهر كرستيانو رونالدو يرتدي جاكيت أخضر اللون وهو الأمر الذى دفع الكثير باتهامه بتقليد محمد رمضان الذى ارتدى نفس الجاكيت من قبل فى إحدى حفلاته.

أبناء النجوم يخطفون الأضواء.. ابنة داليا البحيرى فى أحدث ظهور.. ونجل الفيشاوى يحتفل معه بالكريسماس.. وبنات عبلة كامل تحدثن ضجة

أثار ظهور ابنة الفنانة داليا البحيرى، حالة من الجدل الواسع أمس بحفل دير جيست ، وذلك فى أحدث ظهور لها بعد فترة وجيزة من ظهورها فى جنازة وعزاء جدتها ناهد فريد شوقى.  

ولم تكن ابنة داليا البحيري، الأولى التى تحدث ضجة بصورها فى أحدث ظهور لها، ونرصد فى التقرير التالى أبرز أبناء النجوم الذين أثاروا جدلا عند ظهورهم.
بعد وفاة ناهد فريد شوقي.. أحدث ظهور لابنة داليا البحيري وزوجها |تفاصيل

خطفت ابنته وزوج الفنانة داليا البحيرى الأنظار إليهم بعد ظهورهم النادر سويًا فى حفل الدير جيست أمس والذى جاء بعد أيام قليلة من رحيل المنتجة ناهد فريد شوقي جدة ابنة داليا البحيرى.

وظهرت داليا البحيرى وابنتها بإطلالة جذابة وهو الأمر الذى أشاد به الجمهور ومحبى الفنانة داليا.

إيرادات الأفلام| محمد إمام يزيح آسر ياسين.. وأمير كرارة مهدد بالانسحاب

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين عدد من الأفلام السينمائية منها “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي فوي" و “  بلوموندو”، و“البعبع” و"الخميس اللى جاى"، و"سنة أولى خطف"، كما عرض مؤخرا فيلمى شماريخ وأبو نسب.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر أمس، السبت، 2.099.85 جنيه وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

العالمى جونى ديب الفنانة ريم الشريف الفنانة ميساء مغربي الفنانة ياسمين صبري النجم جونى ديب ريم الشريف عبلة كامل محمد رمضان

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