عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يضبط سيارة نقل أثناء إلقائها مخلفات هدم بمحور العصار ..صور

سيارات
سيارات

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملات رفع تراكمات الرتش ومخلفات البناء أسفل الطريق الدائري وبمحيط محور العصار بنطاق مدينة قليوب وحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة  ومتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة بجانبي الطريق بمحور العصار حتى حدود محافظة القاهرة  ، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على نظافة الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط داخل الشوارع وانتظام الحركة المرورية.


وبدأ المحافظ، جولته بتفقد أعمال رفع تراكمات الرتش ومخلفات البناء بمحيط محور العصار وأسفل الطريق الدائري،  وخلال الجولة تم ضبط سيارة نقل أثناء إلقاء مخلفات الهدم بالطريق العام بمحور العصار ووجه على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة. 


كما تابع أعمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق بطول محور العصار ، حيث تقوم الأجهزة التنفيذية بحي شرق وحي غرب  شبرا الخيمة بأعمال الكنس ورفع التراكمات للحفاظ على المظهر الحضاري للطريق، موجها بتكثيف أعمال النظافة خاصة في الورديات المسائية لعدم عرقلة الحركة المرورية.


كما وجه الهجان بأهمية استمرار العمل على مدار ال24 ساعة عبر 3 ورديات للإنتهاء من رفع جميع التراكمات ومصادرة أي سيارة تقوم بمحاولة إلقاء المخلفات في المناطق التي يتم رفع المخلفات منها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. 


كما تم خلال الجولة ضبط سيارة تسير عكس الاتجاه وتقطع الطريق بمحور العصار مما يعرض حياة المواطنين للخطر فضلا عن مخالفة القانون .

a90fd6b3-8f2a-4ecc-a9df-de40f29f4531
a90fd6b3-8f2a-4ecc-a9df-de40f29f4531
fd072575-3134-4611-914b-0d622a3e1ff5
fd072575-3134-4611-914b-0d622a3e1ff5
911801e0-8704-41fd-aa2e-c46ae9d30285
911801e0-8704-41fd-aa2e-c46ae9d30285
القليوبية محافظ القليوبية مخلفات البناء محور العصار شبرا الخيمة رفع تراكمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعليق صادم من فيتوريا على اعتزال طارق حامد اللعب الدولي

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف مساكن بهتيم إسكو بشبرا الخيمة بتكلفة 8.5 مليون جنيه

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص في بنها لـ فبراير المقبل للمرافعة

الإعدام للمتهم بإنهاء حياة شخص بالرصاص فى شبرا الخيمة

أوهمهم بأداء العُمرة.. حبس صاحب مكتب سفريات بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية

جامعة بنها تنظم هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم في فبراير القادم

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد سير امتحانات النقل

الكشف على 1343 حالة مرضية فى قافلة طبية بكفر شكر

قطع المياه عن عدد من مناطق مدينة طوخ بالقليوبية.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

منطقة تطالب بها روسيا وكندا.. أمريكا توسع مساحة أراضيها |تفاصيل

أسعار العملات العربية: استقرار الريال وتباين الدينار الكويتي اليوم الأحد

5256 شقة.. تفاصيل وحدات الإسكان بـ سكن لكل المصريين

لإحباط هجمات مخطط لها.. ألمانيا والنمسا تشددان قبضتهما الأمنية عشية عيد الميلاد

صحة غزة: المنظومة الطبية في الجنوب تنهار.. والشمال بلا خدمات إطلاقا

«زيلينسكي» قد يرحل قريبًا| الخطايا الخمس للرئيس الأوكراني.. والسخط الشعبي يتزايد ضده


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد الشناوي.. هل يرحل الإخطبوط عن عرين الاهلي؟

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

فيديو

1000 جنيه.. الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار21 مفاجأة

سألته عن أمبر هيرد.. ياسمين صبرى تكشف كواليس لقائها بالنجم جونى ديب

فيتوريا يفجر مفاجأة عن خططه مع منتخب مصر وضم لاعبين جدد قبل كأس العالم 2026 «فيديوجراف»

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ