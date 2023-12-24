بإطلالة رياضية ملفتة.. زوجة نجم الأهلي تستعرض رشاقتها | شاهد

خطفت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار بأناقتها المعتادة الممزوجة بالرقي لتنال إعجاب متابعيها وجمهورها، وذلك في أحدث ظهور لها ومشاركتها صورة عبر صفحتها على انستجرام.

وبدت هدير بإطلالة رياضية ملفتة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة مع لون الاحمر، في الشفاه.

وتتميز زوجة عمرو السولية برشاقتها اللافتة حيث تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن المقرر أن يواجه الأهلى فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة نصف النهائي في بطولة السوبر غدا الاثنين 25 من شهر ديسمبر الجاري، على أن يواجه الفائز من الأهلى وسيراميكا والفائز من مباراة بيراميدز وصيف الدوري مع مودرن فيوتشر رابع الدوري في نهائى بطولة السوبر، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.

