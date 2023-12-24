السوبر المصري.. مجلس أبوظبي الرياضي يصدم الأهلي .. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير النادي عن رفض طلب النادي الأهلي بخصوص بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "مجلس أبو ظبي الرياضى مباريات السوبر في موعدها الاثنين والخميس واتحاد الكرة أبلغ الأهلي بذلك ولن يتم التأجيل"

وأرسل النادي الأهلي خطابا يوم الخميس الماضي، للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب خلاله فيه تأجيل مباراتي الأهلي في كأس السوبر المصري "NBE Super Cup" لمدة يوم واحد، لتقام يوم 26 ديسمبر 203 على أن تكون المباراة الثانية يوم 29 من نفس الشهر"

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غد الإثنين ضمن منافسات كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

وكان الأهلي قد توج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على أوراوا الياباني 4 - 2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبد الله الفيصل.