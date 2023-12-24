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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح تطوير وتأهيل وحدة طب الأسرة بوادي القمر بالإسكندرية

صدى البلد

شهدت محافظة الاسكندرية، اليوم الاحد، إفتتاح وحدة طب الأسرة بمنطقة وادي القمر، عقب الانتهاء من اعمال تطويره وتأهيله بتكلفة 2 مليون جنيه، مشاركة مجتمعية من مجموعة تيتان للأسمنت، بحضور المهندس خالد بدوي، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد سامي، رئيس قطاع الموارد البشرية، والمهندس وائل صادق، مدير مصنع الاسكندرية، والكابتن توني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية بالمجموعة.

وتفقد الحضور عيادات وأقسام ووحدات المركز الطبي، وأثنى الحضور على أعمال التطوير التي تضمنت تجديدات وصيانة بالمبنى وإستحداث أجهزة طبية ومعملية جديدة، لإستقبال أهالي منطقة وادي القمر، وتقديم الخدمات الطبية لهم وتوفير العلاج والفحوصات الطبية والمعملية بالمجان، في إطار خطة المشاركة المجتمعية التي تنفذها إدارة المجموعة بمحافظتي بني سويف والاسكندرية.

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وقال توني عثمان مدير العلاقات العامة والخارجية بالمجموعة، أن تلك المشاركات من شأنها توصيل رسائل التنمية والتطوير المجتمعي، في إطار النهوض بدور الصناعة والمستثمرين لجميع المصانع والشركات الخاصه للسير علي نهج التكامل بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لأنه شريك أساسي في التنمية المستدامة التي أكدت عليها القيادة السياسية.

واشاد توني عثمان، بالتعاون المثمر بين ادارة المجموعة، والقيادات التنفيذية والطبيعية، والنواب: سعداوي راغب ضيف الله عميد النواب بمجلس النواب، رزق راغب ضيف الله، اعضاء البرلمان عن دائرتي الدخيلة والعامرية، موضحا ان التعاون يثمر دائمًا عن مبادرات خدمية وتنموية تستهدف الفئات الاولى بالرعاية، وأهالي منطقة وادي القمر، مشيدًا بجهود المهندس وائل صادق، مدير مصنع الاسكندرية، في التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية والطبيعية بالمحافظة.

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