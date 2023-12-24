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القمر يلتقي الأخوات السبع الليلة في سماء مصر

نجوم الأخوات السبع
نجوم الأخوات السبع

يقترب القمر الليلة من الحشد النجمي الأخوات السبع في برج الثور، المعروفة أيضًا باسم مجموعة Pleiades (الثريا)، في مشهد سماوي آسر لمراقبي النجوم يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، لمشاهدة احتضان القمر للأخوات السبع ورصد المشهد وتصويره؛ إذا سمحت لهم الفرصة.

القمر والأخوات السبع 

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، إن مراقبو السماء وهواة الفلك في انتظار الليلة متعة لقاء آسر بين القمر والأخوات السبع في سماء مصر، من بعد غروب الشمس.

الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق

واوضح تادرس أننا اذا نظرنا باتجاة القمر الليلة بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل نشاهد القمر وبجواره الأخوات السبع حيث يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا) أو الأخوات السبع في برج الثور في مشهد فلكي رائع، ويظلا بالسماء طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 4:15 صباح اليوم التالي .

وأشار رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن النجمي Pleiades (الثريا) ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة.

ولفت إلى أن الاقتران هو اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، أي أنه اقتراب ظاهري غير حقيقي، أما المسافة الحقيقة بين هذين الجرمين فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات.

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية؛ فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

نجوم الأخوات السبع

ونسج الإغريق حول نجوم الأخوات السبع الثريا العديد من الأساطير فصوروها وكأنها سبع أخوات.

ينشأ اسم الأخوات السبع من ارتباطه بالأساطير اليونانية والأخوات السبع للثريا، بنات أطلس وبليوني، وألكيوني، ومايا، وإليكترا، وميروب، وتايجيتي، وسيلاينو، وستيروب، اللاتي تحولن إلى حمام ثم نجوم بواسطة زيوس. تمت تسمية النجوم السبعة الأكثر سطوعًا في العنقود النجمي المفتوح على اسم الأخوات، مع نجمين لامعين آخرين في أسماء الثريا على اسم والديهما.

الثريا، التي سميت على اسم بنات الإله تيتان أطلس وحورية المحيط بليوني في الأساطير اليونانية، تشكل عنقودًا نجميًا مفتوحًا.

نشأت جميع النجوم في هذا العنقود من نفس سحابة الغاز والغبار، مما أدى إلى تكوين عائلة حقيقية من النجوم التي تستمر في السفر معًا عبر الفضاء.

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