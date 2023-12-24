الجو هيبقى بارد| تحذير من طقس الساعات المقبلة.. وأمطار وشبورة بهذه المناطق

قدمت مذيعة “صدى البلد”، ندى باهي تغطية خاصة بشأن حالة الطقس، حيث تتواجد أجواء شتوية هادئة على البلاد قبل مجيء "ظاهرة النينو"، فهل يعتبر ذلك الهدوء الذي يسبق العاصفة؟.

وحذرت هيئة الأرصاد، من بعض الظواهر الجوية كالشبورة المائية صباحاً، وتكون هذه الشبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن الأمطار، فهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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