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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي يقدمان 33 طنا من المساعدات إلى غزة

صدى البلد

دخلت 4 شاحنات محملة بـ 33 طنا من المساعدات الأساسية، المقدمة بشكل مشترك من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وبرنامج الأغذية العالمي، إلى غزة بنجاح، اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته الأونروا.

 

ويتضمن تسليم المساعدات 84 طردا من البسكويت و16 طردا من علب الطعام سهلة الفتح، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية الحرجة للاجئي فلسطين في غزة.  

 

وتأتي عملية التسليم في مرحلة حاسمة حيث تواصل غزة مواجهة التحديات الإنسانية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم، ومن المتوقع أن توفر المساعدات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها لأولئك الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي، كما أن الجهود المنسقة التي تبذلها الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي تظهر التزام المجتمع الدولي بتلبية الاحتياجات الملحة للاجئي فلسطين في غزة.

الأونروا في غزة غزة 50 ألف حامل في غزة 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة

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