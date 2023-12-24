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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائب علاء مصطفى: مصر لديها فرصة كبيرة لتوطين صناعة مراكز البيانات

النائب علاء مصطفى،
النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، تعليقا على طلب المناقشة العامة الذي تم تقديمه من النائب طارق نصير، بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الدولة المصرية تحتل مكانة بارزة كوجهة مهمة لصناعة مراكز البيانات العالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تمتلك ثاني أكبر معبر بحري لكابلات الإنترنت في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمر من خلالها 24 كابلًا يمثلون 17% من الكابلات البحرية العالمية، مؤكدا أن هذه البنية التحتية تنقل أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا.

ووجه النائب علاء مصطفى السؤال للحكومة بشأن بيان خطة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لجذب المستثمرين ودعم صناعة مراكز البيانات، خاصة في وادي التكنولوجيا في المنطقة الاقتصادية بشرق الإسماعيلية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في توفير مقومات صناعة مراكز البيانات في مصر متمثلة في المقومات التكنولوجية مثل الكابلات البحرية، والمقومات الفنية واللوجستية مثل أنظمة التبريد المتقدمة، وأيضا المقومات البشرية متمثلة في الكوادر البشرية المدربة، وأخيرا المقومات التشريعية والتي تمثلت في وضع الأطر التنظيمية لبناء مراكز البيانات وتخزين البيانات من جهاز تنظيم الاتصالات، وايضا إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

مجلس الشيوخ المناطق الصناعية اسيا صناعة الانترنت

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