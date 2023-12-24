تحرك عاجل من تركيا وفلسطين بعد تصريحات إسرائيل عن ضرب غزة بالنووي

قال السفير الفلسطيني لدى النمسا والمراقب الدائم لفلسطين لدى المنظمات الدولية في فيينا، صلاح عبد الشافي، إن تركيا وفلسطين ناشدتا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، على خلفية تصريح وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو حول ضربة نووية محتملة على قطاع غزة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال عبد الشافي: “لقد اعترف بشكل أساسي بأن إسرائيل لديها أسلحة نووية.. وقد نفت إسرائيل ذلك دائما. وفي ضوء ذلك، لم ترسل تركيا فحسب، بل أيضا حكومتنا ووزير خارجيتنا رسالة إلى المدير العام جروسي”.

وأشار إلى أنه تم إرسال نداء مماثل إلى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وشدد السفير الفلسطيني لدى النمسا، على أنه من بين جميع دول الشرق الأوسط، لم تنضم سوى إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال في وقت سابق إن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، لكنها لا تعترف بذلك.

وقال أيضا إنه دعا قادة المنطقة إلى عقد مؤتمر حول نزع السلاح النووي في أعقاب الحديث عن الأسلحة النووية الإسرائيلية.