استمرار تنفيذ فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات للشباب في سيناء

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، تنفيذ فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين ، بنراكز الشباب بشمال سيناء، بمشاركة 200 طليع وطليعة بكل مركز شباب على مستوى المحافظات ، بهدف تنمية المهارات الكشفية لدى النشء.

تم تنفيذ الفعاليات بمركز شباب مدينة العريش، وتضمن فاعليات التدريب علي الإسعافات الاوليه بأهمية المسعف والدور الذي يقوم به في اللحظات الحرجة كما تناولت شرحا لأهمية الإسعافات الأولية والحالات الطارئة وكيفية التعامل معها.

ونفذ مركز شباب ضاحية السلام بالعريش، ندوة عن سيرة النبى العطرة المليئة بالمواقف والأحداث التي تعلمنا قيما إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتعمر بها الأرض، وتتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقع عملى في حياتنا والقراءة العصرية للسيرة النبوية وتطبيقها أصبح ضرورة ملحة في ظل ما نعيشه من أحداث وفتن، تتطلب منّا التمسك بأخلاق النبى السمحة.

وأكد حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات الكشفية وأعمال الريادة والإسعافات الأولية لما لها من أهمية في الحياة الكشفية وصقل المهارات واكتشاف الطلائع المتميزين في هذه الجوانب، ومساعدتهم على تقوية روح الفريق والعمل الجماعى، وتعليم الطفل مهارات التعاون ومعرفة مفاهيم الفوز والخسارة، وكيفية الاستفادة من أخطائه لتعلم الدروس المختلفة.

جدير بالذكر أن تدريبات الكشافة تأتى برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة لما تقدمه للنشء والشباب من إعلاء القيم الأخلاقية المتميزة، التي تغرس في نفوسهم العديد من القيم (الولاء، الانتماء، التطوع)، علاوة على أنها تعمل على تنشئتهم تنشئة وطنية سليمة.

تحت إشراف عبد المقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء وفريق عمل المركز.

