تضر بمصلحة ولادنا|أولياء أمور مصر: نرفض جداول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة

أصدرت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بيانا عاجلا انتقدت خلاله جداول امتحانات نصف العام 2024 محافظة القاهرة.

وأكدت “الحزاوي”، أن جداول امتحانات نصف العام 2024 محافظة القاهرة، لا تراعي الخريطة الزمنية للعام الدراسي خاصة فيما يخص مواعيد امتحانات نصف العام 2024 لطلاب المرحلة الابتدائية “الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي”، حيث تقرر عقدها من يوم ٢ يناير، دون أي مراعاة لأن المناهج كبيرة وتحتاج إلى وقت للانتهاء والمراجعة، مشددة على أن “تقديم موعد امتحانات نصف العام 2024 محافظة القاهرة هنا ليس في مصلحة الطالب”.



واستكملت “الحزاوي”، أن مادة الدراسات الاجتماعية في جدول امتحانات نصف العام 2024 لطلاب الشهادة الاعدادية تحتاج إلى وقت للمراجعة والمعروف أنها مادة صعبة، ولكن الاهالي والطلاب فوجئوا بأن معادها في الجدول غير مناسب على الاطلاق .

واختتمت الحزاوي بيانها بتقديم بعض النصائح الهامة للاستعداد الجيد لـ امتحانات نصف العام 2024 ، مؤكدةً ان الشعور بقلق والتوتر قبل الامتحانات هو شعور طبيعي ، ولكن يجب أن يكون في حدود معقولة ، لان القلق المبالغ فيه سواء من الأسرة أو الطالب نفسه يؤثر على الآداء في الامتحان ، ولذا يجب علي اولياء الامور زرع الثقة في النفس لدي ابنائهم قبل انطلاق امتحانات نصف العام 2024 .



كما شددت داليا الحزاوي على ضرورة تهيئة المنزل للأبناء للاستعداد الجيد لـ امتحانات نصف العام 2024 ، مؤكدةً أنه يلزم أن يكون المنزل هاديء وأن يكون مكان المذاكرة مرتب جيد التهوية والإضاءة وبعيد عن المشتتات .

وأشارت داليا الحزاوي إلى ضرورة الاهتمام بأخذ الكفاية من النوم والإبتعاد عن السهر ، مع التأكيد على ضرورة تناول الغذاء الصحي والبعد عن الاكلات الدسمة وشرب المنبهات بكثرة.

وقالت “يمكن مساعدة الأبناء في إعداد جدول خاص للمذاكرة استعدادا لـ امتحانات نصف العام 2024، على أن يتخلله أوقات للراحة ، والتدريب على حل نماذج الاختبارات السابقة يعد من افضل الطرق للمذاكرة و مساعدة في كيفية إدارة الوقت في الامتحان”.

وعلى جانب آخر.. وجهت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، على الاستجابة لمطالب اولياء امور طلاب محافظة الجيزة، واصدار قرارا عاجلا بـ تعديل مواعيد امتحانات نصف العام 2024 لتكون متناسبة مع الخريطة الزمنية التي اقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية انطلاق العام الدراسي ، وكذلك مراعاه الاخوة المسيحيين في اعيادهم ، مشيدة بـ تعديل جداول امتحانات نصف العام 2024 لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي محافظة الجيزة ليكون هناك فواصل لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة بأريحية .

جداول امتحانات نصف العام 2024 محافظة القاهرة

جداول امتحانات نصف العام 2024 محافظة القاهرة

جداول امتحانات نصف العام 2024 محافظة القاهرة

جداول امتحانات نصف العام 2024 محافظة القاهرة