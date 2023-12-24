عواقب قاسية.. وزير الدفاع البريطاني يحذر من انتصار روسيا في حرب أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، اليوم الأحد، إن العالم سيشعر بعواقب سلبية إذا فازت روسيا في الصراع بأوكرانيا.

وأضاف شابس، في مقابلة مع صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، أن "هذه العواقب ستكون قاسية بشكل لا يصدق بالنسبة لأوروبا والمملكة المتحدة والعالم".

وكان مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال في وقت سابق من اليوم الأحد، إن روسيا ستنتصر في الصراع بأوكرانيا إذا لم يحشد الاتحاد الأوروبي كل قدراته.

وأوضح بوريل، أن “الاتحاد الأوروبي ينظر إلى روسيا على أنها قوة عظمى تهدد الديمقراطية الأوروبية”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ترفض أي تفاوض مع روسيا “المتغطرسة”.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات له، أن “ لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب مع روسيا”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة لن تخون أوكرانيا”.

ولفت إلى أنه في حال فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية المقبلة، فإن مساعدات واشنطن لأوكرانيا قد تنخفض.