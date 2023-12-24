«بديل التعليم المفتوح» .. فتح باب القبول للطلاب الجدد بـ"المدمج" جامعة القاهرة .. استثناء المصريون المقيمون بالخارج وأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء من بعض شروط

جامعة القاهرة:

50 ألف طالب وطالبة يدرسوا بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة

السبت فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسى مارس 2024

استثناء المصريون المقيمون بالخارج وأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء من بعض شروط.

يعتبر نظام التعليم المدمج من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج يجمع بين التعليم التقليدي الذي يضم المحاضرات التقليدية في قاعات الدراسة والتعليم الإلكتروني عن طريق المنصة الالكترونية ذات المواصفات الدولية.

يتميز نظام التعليم المفتوح الجديد أونظام التعليم المدمج بكونه يمنح شهادات تكون معترف بها وهى تعادل الشهادات التي قد تمنحها الجامعة المصرية وسيجمع نظام التعليم المفتوح الجديد ما بين أسلوب التعليم التقليدي وأسلوب التعليم عن بعد "الإلكتروني"، كما سيتم توفير المراجع الإلكترونية وصفحة لكل تلميذ يمكنه عبرها متابعة دراسته وكذلك معرفة أخر المستجدات.

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024، وذلك من اجل استكمال تعليمهم بصورة طبيعية دون النظر إلى أعمارهم.

وقال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إنه تقرر فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسي مارس 2024، وذلك من خلال مقر المركز بالمدينة الجامعية فى المواعيد الرسمية للعمل من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا عدا الجمعة.

واضاف أنه قد تقرر فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسى مارس 2024 اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023 للحصول على البكالوريوس / الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.

أوضح مدير مركز التعليم المدمج، أن المركز يتيح للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي كالتالي:

بكالوريوس التجارة برنامج علوم الأعمال (إدارة الأعمال، والمحاسبة، والتأمين).

بكالوريوس التربية للطفولة المبكرة (برنامج إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة، وبرنامج إعداد معلمي التربية الخاصة).

ليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي).

ليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية.

شروط الالتحاق لـ التعليم المدمج بجامعة القاهرة

واشار الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج إلي شروط قبول الطلاب الجدد موضحآ ان المركز يقبل الطلاب من حملة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين على الأقل من تاريخ حصولهم على مؤهلهم الدراسي، ويستثنى من هذا الشرط المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على المؤهل من الدول المقيمين بها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء.

كما يقبل المركز الطلاب الحاصلين على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا دون التقيد بشرط مرور عامين دراسيين على مؤهلهم.

الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول برامج لـ التعليم المدمج بجامعة القاهرة

صورة المؤهل.

صورة شهادة الميلاد.

وصورة الرقم القومي.

صورة الموقف من التجنيد (للذكور المصريين).

أوارق التقديم لـ التعليم المدمج بجامعة القاهرة

كما الفت مير مركز التعليم المدمج أوراق التقديم بعد اجتياز اختبار القبول، وهي أصل شهادة الميلاد، وأصل المؤهل الدراسي، وأصل التجنيد للذكور المصريين، و4 صور شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي.

جدير بالذكر أن فروع مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج تنتشر في مختلف محافظات مصر ومنها: المنصورة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والسويس، وقنا، والغردقة، وأسوان، والمنيا، وسوهاج، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية ومنها: السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان.

بينما أوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن التعليم المدمج هو النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح وهو نظام معترف به عالميًا حيث يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، ويدرس به حاليا في جامعة القاهرة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور عصام جميل، مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، أنه يمكن الآن لطلاب المركز خريجي دفعة يوليو 2023، استخراج شهادات التخرج، وكشف عن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة.

وقال الدكتور عصام جميل، إن خريجي دفعة يوليو 2023 بنظام التعليم المدمج، يمكنهم التوجه إلى قسم الخريجين بالمركز؛ لبدء إجراءات طلب استخراج شهادات التخرج، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023.

وأضاف أن إجراءات طلب استخراج شهادات التخرج هي كالآتي:

1. ملء النموذج المخصص وصورة بطاقة الرقم القومي سارية وإحضار الأصل للاطلاع فقط.

2. سداد المصروفات اللازمة وقيمتها (450 جنيهًا مصروفات استخراج 3 نسخ من الشهادة + 150 جنيهًا مصروفات سحب ملف) تمهيدا لاستلام الشهادة بعد 15 يوم من تقديم الطلب.

ونوه بأنه لا يتم ملء النموذج المخصص إلا بمعرفة الخريج فقط وعلى مسؤوليته الشخصية.