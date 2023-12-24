فيلم Aquaman 2 يحقق فشلا في شباك التذاكر بعطلته الأسبوعية الأولى

فشل فيلم "Aquaman and the Lost Kingdom" في تحقيق نجاح كبير في شباك التذاكر في عيد الميلاد، حيث حقق إيرادات بلغت حوالي 40 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت أربعة أيام في البوكس أوفيس.



وصف فيلم "Aquaman 2" بأنه يعد من بين أسوأ الأفلام التي ظهرت لأول مرة هذا العام بالنسبة لفيلم يتحدث عن بطل خارق.



تعرض الجزء الثاني من فيلم Aquaman للتأجيل بسبب أزمات عديدة، كان أبرزها محاولة صناعه إقصاء الممثلة آمبر هيرد، وعودتها مرة أخرى بعد ضغوطات، وتقليل حجم مشاهدها.

وصفت مراجعات أجنبية قصة فيلم Aquaman الجديد بأن أحداثها سوداوية وفيها الكثير من الأكشن والحركة، مع القليل من خفة الظل والأحداث اللطيفة مثل النسخة الأولى منه.

ووصفت مغامرة أبطال الفيلم الجديدة بأنها روتينية رغم الاعتماد على تكنولوجيا متطورة في صناعة العمل، كما اشتكى البعض من صورته على شاشة السينما وضعف تقنية ثلاثي الأبعاد في المشاهد.

فيلم Aquaman and the Lost Kingdom بطولة جيسون موموا، وآمبر هيرد، ويليام دافو، باتريك ويلسون، بن أفليك وغيرهم، وهو من إخراج جيمس وان.

تدور أحداث فيلم Aquaman and the Lost Kingdom حول محاولة أكوا مان الموازنة بين مهامه كملك للبحار، وبين مشاركته كواحد من فريق الأبطال الخارقين Justice League أثناء التخطيط لحفل زفافه.

