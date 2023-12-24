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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

هنأ محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ أبناء الشعب المصري والطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربي، مؤكدا أن مصر ستظل دائما نسيجا واحدا، ورمزا للمحبة والسماحة والسلام.
وأكد المحافظ أن مدينة الإسكندرية ستظل رمزا للتعايش الحضاري تذوب فيها كافة الحضارات والثقافات والأديان.. داعيا المولى عز وجل أن تعود هذه الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير وعلى وطننا الغالي بالأمن والأمان والرخاء والسلام.
على الصعيد ذاته، أكد محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد.

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