محافظ الإسكندرية يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

هنأ محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ أبناء الشعب المصري والطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربي، مؤكدا أن مصر ستظل دائما نسيجا واحدا، ورمزا للمحبة والسماحة والسلام.

وأكد المحافظ أن مدينة الإسكندرية ستظل رمزا للتعايش الحضاري تذوب فيها كافة الحضارات والثقافات والأديان.. داعيا المولى عز وجل أن تعود هذه الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير وعلى وطننا الغالي بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

على الصعيد ذاته، أكد محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد.

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