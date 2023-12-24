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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام عبد الغفور تشارك متابعيها بـ صورة تجمعها بوالدها الراحل.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور مجموعة من الصور، تجمعها بوالدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور، وذلك عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وظهرت ريهام عبد الغفور فى الصورة وهى تحتضن والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

ووجَّهت الفنانة ريهام عبد الغفور الشكر لكل من تقدم لها بالعزاء، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

وقالت ريهام عبدالغفور: إنَّ لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلٌّ عنده بأجلٍ مُسمّى، فلنصبر ولنحتسب، شكراً لكل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة سواء بالحضور أو بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها و كذلك كل من حاول الاتصال ولم يتمكن، شكر الله سعيكم وعظم أجركم، أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبى".

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ترثى فيه والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

وقالت ريهام عبد الغفور: أدعيلك بإيه يا حبيبي .. أدعيلك بالرحمة ؟! طب ما أنت كنت الرحمة .. أدعيلك بالخير ؟! طب ما أنت كل الخير .. قلبي اتكسر.. وضهري اتكسر .. وروحي اتكسرت.. الله يرحمك يا حبيبي.. أرجوا الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

وتعرض الفنان أشرف عبد الغفور، لحادث سير مروع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي تسبب في مصرعه.

وكانت زوجة أشرف عبد الغفور، برفقته داخل السيارة في أثناء وقوع الحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى زياد التخصصي، إلا أن الفنان توفي.

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