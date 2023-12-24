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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرا التنمية المحلية والإسكان يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات مطروح

وزيرا التنمية المحلية
وزيرا التنمية المحلية والاسكان

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقوات المسلحة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ومحافظة مطروح .

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وتدقيق الأحوزة العمرانية بمحافظة مطروح بما يساهم في تعزيز الشكل الحضارى للمحافظة ويتماشى مع ما تشهده مطروح حالياً من تطوير وتنمية عمرانية في كافة القطاعات وما تتمتع به من مدن ومناطق سياحية متميزة تجعلها محط أنظار السائحين والمترددين عليها من مختلف المحافظات وبصفة خاصة منطقة الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة .

كما تطرق اللقاء  لمتابعة تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده بمقر المجلس الأسبوع الماضي مع وزيري التنمية المحلية والإسكان ومحافظ مطروح لمتابعة ملفات العمل الخاصة بالمحافظة .

وأشار اللواء هشام آمنة إلي اهتمام القيادة السياسية بجهود التنمية في كافة ربوع محافظة مطروح ، حيث تشهد المحافظة طفرة تنموية كبيرة في جميع القطاعات الخدمية وتنفيذ عدد من المشروعات القومية وبصفة خاصة في البنية التحتية و المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تساهم في تحسين الخدمات المقدمة لمواطنى مطروح في القرى والمناطق البدوية .

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا مع وزارة التنمية المحلية  والجهات المعنية لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات الجارية علي أرض المحافظة ، مشيرا إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة الإسكان لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وإعداد التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ المشروعات خلال البرامج الزمنية المُقررة لتلك المشروعات .

وخلال الاجتماع أشار اللواء خالد شعيب إلى أن المحافظة  تعمل في مخططاتها على تحقيق تجانس بين كافة المناطق بمدن المحافظة لتشمل تجمعات سكنية وتجارية وخدمية ومناطق خضراء وترفيهية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة في كافة المجالات و تعزيز الشكل الحضارى بما يتماشى مع ما تشهد مطروح حالياً من تطوير وتنمية عمرانية في كافة القطاعات .

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التنمية المحلية الأسكان محافظ مطروح الأحوزة العمرانية هشام امنة

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