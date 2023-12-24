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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تعيد احتلال الضفة الغربية كاملة

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنه منذ بداية العام 2023 حتى 7 أكتوبر، استشهد في الضفة الغربية 241 شهيدا، لأن إسرائيل شنت حملة على الضفة، واجتياحات في المدن واجتياحات للقرى والمخيمات.

وأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامية ولاء السلامين في برنامج ملف اليوم على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيد احتلال الضفة الغربية كاملة الآن، والجيش الإسرائيلي موجود في المدن والمخيمات، ذلك بشكل مواز مع ما يحدث في غزة، والهدف منع إمكانية إقامة دولة فلسطين.

وأوضح أن ليس كل ما يقوله نتنياهو، بشأن إقامة دولة فلسطينية، قضاء وقدر، فنحن الآن  موجودين على أرضنا ونواجه كي ننهي الاحتلال ونقيم دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس مع حق العودة، والقضية الفلسطينية كانت في الثلاجة قبل 7 أكتوبر، الآن هي في الفرن، وهي نقطة الجذب السياسية للعالم أجمع.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تريد إقامة دولة فلسطينية، بالتالي طلبنا منها ألا تعترض على طلب وجود فلسطين كدولة عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهذا لا يوجد ما يمنعه، فقد حان الوقت للاعتراف بقياد دولة فلسطينية، لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية متعنتة، ولا تسمع كلام حتى أمها وحليفتها وحاميتها الولايات المتحدة.

انھاء الاحتلال

وذكر أنه نريد من الأمم المتحدة أن تضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، لأنه لا يمكن العودة إلى مسار مفاوضات كما كان الحال عليه خلال 30 سنة، انتهى شكل التفاوض بجلوس فلسطيني مقابل إسرائيلي مباشرة.

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