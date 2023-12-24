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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"حوار مجتمعي تربوي" يكشف مخالفات جدول امتحانات نصف العام بالقاهرة لطلاب الابتدائي

جدول امتحانات الفصل
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالقاهرة

أصدر مسئولو جروب “حوار مجتمعي تربوي”، الذي يتحدث باسم أولياء أمور طلاب المدارس في مصر، ويتابعه وزير التربية والتعليم، بيانا عاجلاً للمطالبة بـ تعديل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالقاهرة  لطلاب المرحلة الابتدائية.

وقال مسئولو جروب حوار مجتمعي تربوي، في بيانهم، إن جميع ردود أفعال أولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائية بمحافظة القاهرة، على جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالقاهرة بعد اعتمادها من المحافظ، تؤكد استياءهم وغضبهم الشديد حيث جاءت جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالقاهرة  لطلاب المرحلة الابتدائية مخالفه للخريطة الزمنية المعلنة من وزارة التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

وأكد مسئولو جروب حوار مجتمعي تربوي، أن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يبدأ يوم ٢ يناير بالمواد الأساسية (٨ مواد)، رغم أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعلنة من وزارة التربية والتعليم حددت انتهاء الدراسة في الفصل الدراسي الأول في المدارس يوم 4 يناير، كما حددت موعد بداية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 يوم 9 يناير، وهو ما يؤكد مخالفة جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 محافظة القاهرة للخريطة الزمنية المعلنة من وزارة التربية والتعليم.

وأوضح مسئولو جروب حوار مجتمعي تربوي، أن جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بذلك سيحرم الطلاب من حقهم في توفير وقت للمراجعة بدون أي مراعاة لطول وكم المناهج والمقررات الدراسية في مختلف المواد.

كما عبر مسئولو جروب حوار مجتمعي تربوي عن استياءهم من قيام المدارس باصدار قرار مفاجئ اليوم بعقد امتحانات المستوى الرفيع  يوم الثلاثاء القادم مما احدث حاله من التوتر والغضب حتى لدي المدرسين أنفسهم ، لان المتعارف عليه ان الاسبوع الحالي هو اسبوع الامتحانات العملية فقط وان امتحان المستوي يعقد قبل امتحان التيرم الاول بأيام . 

وأكد مسئولو جروب حوار مجتمعي تربوي ، اولياء امور طلاب الصف الثالث الاعدادي ، بتعديل موعد امتحان الدراسات في جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 محافظة القاهرة ،مراعاةً لطول المنهج .

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024  لجميع الصفوف الدراسية، حيث تقرر أن تجرى امتحانات نصف العام 2024 القاهرة خلال الفترة من ٢ يناير  إلي ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

ومن المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024  بالقاهرة لطلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء ٢ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ .

 


ويبدأ جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالقاهرة  لطلاب النقل الإعدادي وما يعادله  ( المهنية ، الرياضية ، الصم ، المكفوفين) من الثلاثاء ٩ يناير  حتى  الأثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ .

ويبدأ جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالقاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من الاربعاء ١٧ يناير حتى الأربعاء  ٢٤ يناير  ٢٠٢٤ .

ويبدأ جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالقاهرة  لطلاب النقل للتعليم الثانوي من الأحد ١٤ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير  ٢٠٢٤ .

ويبدأ جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالقاهرة  ، لطلاب النقل للتعليم الفنى من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأحد ٢٤ يناير  ٢٠٢٤

وفي إطار الإعلان عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024  بالقاهرة  لجميع الصفوف الدراسية ، أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه سيتم امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق ( ٢ ، ٣ يناير ) ، كما سيتم امتحان المواد خارج المجموع وفق ظروف كل إدارة تعليمية .

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالقاهرة
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالقاهرة
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالقاهرة
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالقاهرة
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالقاهرة
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالقاهرة
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالقاهرة
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالقاهرة
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالقاهرة
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالقاهرة
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 الفصل الدراسي الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 امتحانات

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