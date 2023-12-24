كاميرا 108 ميجابكسل .. تعرف على أحدث هاتف Honor هونر في الأسواق

منذ أيام قليلة، أطلقت شركة Honor هونر الصينية في عدد كبير من الأسواق العالمية منها سوق المملكة العربية السعودية هاتف Honor X8b المميز والذي جاء مع كاميرا فائقة الدقة 108 ميجابكسل، ومعالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية.

وجاء هاتف هونر Honor X8b بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +Full HD، ودقة تبلغ 2412 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وتعتيم PWM 3240 هرتز، وألوان الأسود والأخضر والفضي.

ويقدم هاتف هونر Honor X8b كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل وفلاش LED.

ويحتوي هاتف هونر Honor X8b على وطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 35 وات، مع نظام التشغيل Android 14، وواجهة المستخدم للسوفت وير Magic OS 7.2 UI.

ويعمل هاتف هونر Honor X8b بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع 8 جيجا بايت رام من ذاكرة التخزين العشوائية، و128 و 256 و 512 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية.