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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تجوب 6 قرى في الحسنة بشمال سيناء

حملة التطعيم ضد مرض
حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

انطلقت الحملة القومية المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في 6 قرى بمركز الحسنة شمال سيناء،  والتي تستمر لمدة أربع أيام من سن يوم وحتي خمس سنوات ، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء والإدارة الصحية بالحسنة تحت إشراف الدكتور أحمد عمر مدير الإدارة الصحية بالحسنة.

و سبق أن أنهى مجلس مدينة الحسنة استعداداته للتعاون  لإنجاح الحملة القومية داخل المركز والمدينة.. حيث بدأت فرق التطعيم التابعة لمديرية الصحة والسكان بالمحافظة بالمرور علي المنازل والمناطق والاحياء بقري مختلفة بمركز ومدينة الحسنة لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات. 

وقد تمت عملية التطعيم من خلال الفرق المتنقلة من منزل إلي منزل  وبالوحدات الصحية  وأمام المساجد والتجمعات السكنية

أهمية التطعيم ضد شلل الأطفال

جرى الإعلان عن الحملة من خلال مواقع التواصل  الاجتماعي الخاصة برئاسة مركز ومدينة الحسنة وبجميع المساجد والتجمعات والقري التابعة ،كما تم مخاطبة جميع الوحدات الصحية لمتابعة خطة تنفيذ عمل الحملة داخل المركز والمدينة ومناشدة جميع الأسر بأهمية التطعيم ومخاطر مرض شلل الأطفال علي صحة أطفالهم.

ونفذت الحملة القومية المحدودة فعاليتها اليوم في 6قرى بمركز الحسنة منها بغداد ، وادي العمرو ،  الجفجافة، ك٦٤  ، المنبطح ، أم قطف.

وأكد رؤساء لقرى بأنه تم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة أمام  الحملة  وتم أداء عملها داخل القري علي اكمل وجه وسط توافد كبير من الأهالي  ٠

وفي وقت سابق أصدر  رئيس المركز والمدينة ، تعليماته لجميع الاجهزه التنفيذية بالمدينة ورؤساء القري للاستعداد الكامل  للمشاركة في إنجاح الحملة  لتحقيق الهدف المرجو منها ، للحفاظ على صحة أطفالنا فهم مستقبل الغد.

 

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شمال سيناء .. حملة محدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

 

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