رئيس الوزراء الفلسطيني: الشعب جاهز للاستقلال

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الشعب الفلسطيني جاهز للاستقلال، ولا يعطل قيام دلة فلسطين أي بنية تحتية، بلدية نابلس أقدم من إسرائيل لنحو 100 سنة، والفلسطينيون من أكثر شعوب العالم تعليما، ولدينا مؤسسات كاملة قائمة، لكن ما يعطلنا هو الاحتلال الجاثم على صدورنا، بمجرد ما يزول نذهب لصندوق الاقتراع لنجدد الدم في المؤسسات الفلسطينية.

وأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامية ولاء السلامين في برنامج ملف اليوم على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه مع التقدير والشكر لمصر وقطر كوسطاء في الهدن، فإن أملنا هو وقف الحرب وهذا هو رأس الأولويات، وإذا تلا ذلك قضايا متعلقة بالتبادل وغيره، نرحب بأي جهد تقوم به أي دولة في العالم لوقف العدوان على شعبنا.

الأمن القومي المصري

وأوضح أنه يعرف مقدار الجهد الذي تبذله مصر، لأن الأمن القومي المصري أيضا يتعرض إلى تهديد، وذلك بسبب الجغرافيا السياسية، وحرصنا على فلسطين هو بذات مقدار حرصنا على مصر وبذات مقدار حرصنا على الأردن وكل الدول العربية.