مصطفى بكري: الرئيس السيسي يعمل على حماية الأمن القومي بكل الاتجاهات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن اتحاد القبائل العربية كان ضرورة ومطلبا شعبيا كبيرا، لمواجهة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين لسيناء، خاصة بعد محاولات الكيان الصهيوني للضغط على الفلسطينيين للنزوح لسيناء.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي يعمل على حماية الأمن القومي على كل الاتجاهات والأصعدة، مؤكدا نحن جزء من الأمة العربية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن البلد دي بتمثلنا حياة ووقفنا بكل قوة لمخططات التقسيم اللي الخونة أيدوها، ولن نسمح بمخطط التهجير أن يحدث".