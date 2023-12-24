بيان عاجل من حماس بعد ارتكاب جيش الاحتلال مجــزرة جديدة بمخيم المغازي

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، بيانا، اليوم الأحد، بعد ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروّعة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقصفه لعدة منازل.

وقالت حماس، في بيان: “ارتكب الاحتلال الصهيوني المجرم هذا المساء مجزرة مروّعة في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة بقصفه عدة منازل، أودت بحياة 68 من أبناء شعبنا في حصيلة أوّلية، في جريمة حرب جديدة امتداداً لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل”.

وأضافت: “هذا القصف الغادر والجبان ضد الآمنين في بيوتهم هو محاولة لترميم صورة جيشه المهزوم والمدعوم من إدارة الرئيس بايدن، الشريك الأول للكيان الصهيوني في إجرامه وعدوانه الفاشي”.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 66 شخصا في حصيلة غير نهائية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم المغازي حيث قصف 3 منازل مأهولة تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان: “جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم المغازي بوسط قطاع غزة، حيث قصف 3 منازل مأهولة تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة ووصل أكثر من 15 شهيداً وعشرات الإصابات”.

وأضاف: “نطالب العالم الحر بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء”.